Woontrend: maak je interieur hip en zonnig met trendkleur geel

Grafisch en zwart

Behang Perspektiva van muralswallpaper.com en geel sheepskin via goossenswonen.nl.

De retrolook van de zitmeubelen combineer je met een grafisch behang van muralswallpaper.com. De nieuwe biscuit-en karamelkleuren van het behang versterken de ‘mellow yellow’ uitstraling van dit interieur. Voeg zwart toe voor een stoere draai zoals deze spijlenstoel van goossenswonen.nl.

Ribbel

Kast Amsterdammer van pastoe.nl, houten jaloezieën Wood Elements van luxaflex.nl.

Met de geribbelde roldeur als kenmerk is de Amsterdammer kast inmiddels een designklassieker. In het knalgeel is het een eyecatcher in het interieur. Voor interieuradvies over designmeubelen kun je langsgaan bij o.a. De Spits Interieurstudio in de woonmallalexandrium.nl

Zonnetje in huis

De geelkleurige houten jaloezieën uit de nieuwe collectie Wood Elements van Luxaflex.nl zorgen ervoor dat het daglicht een warme gloed krijgt als het naar binnen schijnt. Mooi om te combineren met naturelkleurige gordijnen, lichtgekleurd hout en wit op de muren. Laat de raamdecoratie op maat maken en ook installeren zodat het perfect past. Dat kan bijvoorbeeld bij woninginrichting-aanhuis.nl of Roobol.com.

Met accessoires en sfeerlampen in geel en zwart maak je de sfeerbeleving van het gele trendinterieur compleet. (Zwarte bijzettafel van despits.nl, geel Rogon kussen van Trendhopper.nl, kaars en lamp van casashops.nl, grafisch kussen van detafelaar.nl, Agaat stenen kandelaar Gem van goossenswonen.nl.)

Wil je meer interieurinspiratie? Kijk voor meer interieurinspiratie op trendcompass.nl