Recept van de dag: risotto met spek

Zij heeft iets van Maarten ’t Hart met die prachtige zin: „Het mag niet te lekker zijn anders eet je er teveel van. „ Overigens is na onze weekenden samen wel altijd alle chocolade in mijn huis weg. Laatst zie ik haar een pak kant en klaar risotto in haar boodschappenman steken. Hmm, niet zo gek, alleen maar koken en klaar? Toch eens kijken hoe ze deze vindt, vandaag.

Melk en boter en gorgonzola opzetten tot de kaas in de dikke melk is gesmolten. Even door een zeef en in koud wegzetten. In een ruime pan de helft van de boter opzetten, de sjalotjes erbij, de spekjes erbij en de rijst erbij. Even goed roeren en dan mag het geheel met wijn worden geblust. Roeren en steeds scheuten bouillon erbij tot de rijst mooi gaar is. Klop de afgekoelde kaasmassa nog even door en doe die bij de rijst, met nog wat boter erbij, heerlijk romig laten worden. O, ja, je kan er nog plakjes uitgebakken ontbijtspek bij geven. Ja, hoor eens, dat meisje eet nauwelijks iets door de week, dan kan ze in het weekeinde best even bijkomen, toch?

Nodig voor 4 personen:

• 320 gr risottorijst

• 100 gr gorgonzola

• 50 gr spekblokjes

• 100 ml slagroom

• 100 ml melk

• 50 gr sjalotten, gesnipperd

• 1 glas droge witte wijn

• 1 liter runderbouillon

• 80 gr boter