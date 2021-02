Vijf hacks voor Surinaamse gerechten

Judith Cyrus, de schrijfster van het Surinaamse kookboek Paramaribo, geeft vooral tips waardoor je in de keuken minder tijd kwijt bent.

Invriezen

„Zorg dat je in je diepvries standaard Madame Jeanette-pepers hebt liggen, evenals ingevroren porties kousenband en zoutvlees dat je eerder al hebt ontzout.”

Bouillon

„Maak van tevoren je eigen bouillonblokjes of poeder. In mijn boek kun je zien hoe je dat doet. Als je daar geen tijd voor hebt: zorg dat je de klassieke vierkante Maggi-blokjes in huis hebt. Andere soorten bouillon zijn niet geschikt voor de Surinaamse keuken.”

Sojasaus

„Zowel zoete als zoute ketjap worden veel gebruikt in de Surinaamse keuken. Twee flessen in de voorraadkast zijn geen overbodige luxe. Bijvoorbeeld Helen ketjap zonder peper.”

Rijst

„In de Surinaamse smeltkroeskeuken worden verschillende soorten rijst gebruikt: Surinaamse rijst, basmatirijst, pandanrijst, parboiled rijst, kleefrijst en gebroken rijst. Surinaamse rijst heeft een neutrale smaak waardoor deze rijst voor veel gerechten de ideale drager is. Daarnaast is de korrel lang, wat voor mij een prettig mondgevoel geeft.”

Marineren

„Zorg dat je een paar ziplock-zakken in huis hebt. Als je je kip marineert, doe dan de kip met marinade in de ziplock-zak, doe deze dicht en masseer de gemarineerde kip goed. Zo worden je handen niet vies en neem je weinig ruimte in beslag.”