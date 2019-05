Recept van de dag: asperges met ketchup

Nodig voor twee personen

•1 bosje groene asperges

•1 à 2 glazen witte wijn

•3 eetl tomatenketchup

•zout

•mespunt Spaanse gerookte paprika

•1 knoflook

Bereiden

Groene asperges zijn natuurlijk niets anders dan asperges die het licht hebben gezien. En daardoor hebben ze naar mijn mening ook smaak opgenomen. Zo vers als deze, niet meer dan 7 minuten in de pan. Hoe dan? Nou, probeer eens zo: Doe een scheut olijfolie in een koekenpan waar een deksel op past. Gooit er een teen knoflook bij. Laat even hitte nemen tot de knoflook lichtbruin is. Haal eruit.

Leg de asperges in de olie en schud tot ze bedekt zijn met olie. Beetje zout erbij. En een glas van de witte wijn. Of zoveel wijn tot de asperges zo goed als onderstaan. Nu ga iets zeggen wat niemand van me verwacht, doe er twee, drie, eetlepels tomatenketchup bij. Wat? Ja! Je leest het goed.

Deksel op de pan, drie minuten hoog vuur. Dan de deksel eraf. Strooi er een beetje gerookte paprika over. Laat gaan tot de wijn is verdampt en het vocht tot saus is geworden. Ja, natuurlijk, halfzacht gekookte eieren erbij, de beste ham van de slager en een dampend nieuw aardappeltje. Zo gaaf!