Dagrecept: Lamskoteletjes met oregano, artisjokken en boterboontjes

Culi-grootheden als Nigel Slater en Donna Hay weten als geen ander hoe je dit voor elkaar krijgt. Donna Hay schreef immers het boek One Pan Perfect (Spectrum) waarbij je telkens maar één kom, pan of ovenschaal nodig hebt. Neem bijvoorbeeld deze lamskoteletjes.

In plaats van feta zou je ook een andere geitenkaas kunnen gebruiken. Verwarm de grill op hoge stand. Roer in een kom de azijn, honing, majoraan (of oregano) en flink wat zout en peper door elkaar. Leg de lamskoteletjes erbij en bedek ze aan beiden kanten met de smaakmakers. Laat 10 minuten marineren.

Leg de artisjokharten, boterbonen, feta, olijven en 8 takjes majoraan in een ovenschaal. Leg de koteletjes erop en besprenkel met olie.

Gril 15 tot 20 minuten of tot de koteletjes goudbruin en naar wens gegaard zijn. Dien op met een eenvoudige bladsalade of gestoomde bladgroente.

Nodig voor 2 personen:

- 80 ml sherryazijn

- 2 el honing

- 2 el majoraan of oregano (blaadjes, plus acht takjes)

- 8 lamskoteletjes

- 5 grote gemarineerde artisjokharten (gehalveerd)

- 2 x 400 g boterbonen uit blik (afgespoeld en uitgelekt)

- 200 g stevige feta (in blokjes)

- 80 g zwarte olijven, olijfolie

- bladsalade of gestoomde groente voor erbij