Ultieme waterpret: langste trechterglijbaan ter wereld geopend

De Saltato is maar liefst 195 meter lang en beschikt over vier trechters met een doorsnede van vijf meter. Saltato staat voor muzikale sprongen en is een knipoog naar de opera Carmen van Bizet. Het eerste gedeelte van de glijbaanrit begint kabbelend, dan golvend en iets sneller en vervolgens beland je met een donderend geraas in de volgende trechter.

Ⓒ Maarten Huisman

Hof van Saksen, onderdeel van Landal GreenParks, opende twee jaar gleden geleden al drie spectaculaire waterglijbanen: de Bombo, de grootste indoor waterglijbaan ter wereld met een vrije val van maar liefst 10 meter, de Intenso, de hoogste bandenglijbaan van de Benelux met mooie lichteffecten en de Presto, de steilste speedslide van Nederland, voor de ultieme adrenalinekick.