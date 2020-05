Meer slapen en sporten tijdens corona

Op doordeweekse dagen sliep de Nederlander gemiddeld een kwartier langer, ging later naar bed en bleef door het ontbreken van het woon- werkverkeer iets langer liggen.

Het Finse Polar analyseerde in de periode februari tot en met april 2020 de geanonimiseerde sport- en slaapgegevens van tienduizenden Nederlandse gebruikers van multisporthorloges.

Ondanks het advies zo veel mogelijk thuis te blijven ging sportend Nederland massaal de deur uit. Bij de zestien populairste sporten registreerde men 45,8% meer sessies dan in februari.

Tevens werd een sterke verandering gemeten in welke sporten werden beoefend. De sessies op de loopband (-73,3%), roeimachine (-83,5) en crosstrainer (-52,2%) daalden sterk. Zwemmen viel bijna helemaal terug naar nul.

Ter compensatie trok de Nederlandse sporter massaal naar buiten. Polar registreerde bijna de helft meer (+49,8%) hardloopsessies en twee keer zo veel wandelsessies (+110%). Een ritje op de racefiets (+328%) of mountainbike (+140%) was helemaal populair.

Slapen

Uit de registratie van de lengte en kwaliteit van de slaap blijkt dat Nederlanders op doordeweekse dagen in april gemiddeld een kwartier langer sliepen dan in februari. Ook was de kwaliteit van de slaap beter.

De gegevens tonen een gemiddeld lagere rusthartslag en hogere hartslagvariabiliteit, wat kan duiden op dalende stressniveaus tijdens de lockdown. De Nederlandse resultaten zijn overigens minder dan in België en Frankrijk, waar de sluiting van vrijwel alle bedrijven en winkels voor nog legere agenda’s zorgde.

Nederlands gaan de laatste maand wat later naar bed (gemiddeld 23:40 uur vergeleken 23:28 uur in februari) en de wekker gaat ook later (gemiddeld 07:23 uur in plaats van 06:57 uur). Dit is een logisch gevolg van het verplichte thuiswerken. We zijn ’s ochtends geen reistijd meer kwijt, dus kunnen langer blijven liggen.

,,De data onderschrijven de relatief ontspannen lockdown in Nederland, waarbij zelfstandig buiten sporten aangemoedigd werd,” zegt Dr. Raija Laukkanen, Director Science Collaborations bij Polar.

Hij gaat verder: ,,De verschillen met de resultaten uit andere landen is groot. In Frankrijk bijvoorbeeld, waar mensen alleen nog naar buiten mochten voor het strikt noodzakelijke, zagen we sterke daling in het aantal geregistreerde buitensportsessies.”