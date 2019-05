Recept van de dag: Bitterkoekjes met aardbeien

Hij prakte ze op beschuit en deed er nog een waanzinnige hoeveelheid suiker over. Ik griezelde altijd een beetje van die zoetigheid maar eenmaal per jaar moet ik het gewoon maken. Zo lekker, die iets zachte aardbeien. De hele tijd even eentje proeven. De schaal is altijd zo leeg.

Omdat het buiten wat fris dreigt te worden een recept voor een ’verwarmend’ aardbeientoetje. Leg de bitterkoekjes naast elkaar op een bord. Besprenkel de koekjes met aardbeienlikeur. Zet slagroom in de kom waarin je gaat kloppen in de vriezer. Vijf minuten. Klop de room dan dik, zet nog even in de vriezer, twee minuten en klop er dan de poedersuiker door. Doe in een spuitzak.

En dan: de bitterkoekjes onder in een mooi glas. Leg er aardbeien op, en spuit er een mooie dot slagroom op. Hier en daar een blaadje verse munt. Simpel, mooi en legendarisch lekker.

Nodig voor 2 personen:

• 4 bitterkoekjes

• 1 eetl aardbeienlikeur

• 2 dl slagroom

• 1 eetl poedersuiker

• 250 gram aardbeien (kroontjes er af)

• munt