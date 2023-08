Dit is volgens Imca Marina hét geheim van de hit Viva España

„Het bijzondere van Viva España is de tijdloosheid. Mensen vinden het nog even leuk als in 1972, toen het uitkwam.

Ik treed nog heel regelmatig op. Soms zie ik bij binnenkomst jonge mensen naar me kijken: wat komt die nou hier doen...? Wacht maar, denk ik dan, ik krijg jou echt wel op de banken. En ja hoor, na een halve minuut Viva España is het al zover! Ik heb er tegenwoordig trouwens wel een eigentijdse supersonische ’boom’ in zitten om het optreden helemaal up-to-date te maken.

Instrumentaal

Begin jaren 70 hoorde ik een instrumentale versie van het nummer op Radio Luxemburg. Ik belde mijn producer en zei: ’Duik hier eens in, of dit wat is. Check ook even of het niet eerder is uitgebracht.’

Dat bleek achteraf wel het geval te zijn; de Belgische Samantha had het eerder ingezongen. Samen met een heel akelig contract dat ik onnadenkend heb getekend, was dat de reden dat ik er achteraf bijna niets aan heb overgehouden.

Terwijl het heel snel een enorm succes werd! Ik zat meteen in alle radio- en televisieprogramma’s van die tijd, Van twaalf tot twee, Muzikaal onthaal en Voor de vuist weg met Willem Duys.

Internationaal

Ik wist wat er allemaal op me afkwam, ik was in die jaren al bekend. Ik had gouden en zelfs platina platen gehaald met nummers als Harlekino en Soerabaja.

Het nummer Viva España sloeg ook internationaal enorm aan. Ik deed optredens in Noorwegen, Zweden, Duitsland natuurlijk, Engeland.

Tekst loopt door onder de foto.

Het is eigenlijk een paso doble, een Spaanse dans. Ik ben altijd dol geweest op Spaanse muziek, Maria Zamora, de Gipsy Kings. Dat zit in mijn genen; mijn overgrootoma kwam uit Valladolid. Als ik in Spanje rondloop en ik hoor die gesprekken, dan herinnert dat me aan mijn tantes en oma. Ik spreek zelf behoorlijk Spaans. Ik hou van het ritme en de snelheid van die taal. Muy rapido, mas, mas! Ik weet nog dat ik in de tijd van Viva España voor de Spaanse radio werd geïnterviewd. Julio Iglesias zat ook in de studio. Ik zong het nummer en er belde een Spaanse boer die zei: ’U bent helemaal geen Nederlandse, u bent een Spaanse!’

Uniek

Het laatste wapenfeit van Viva España: ik kreeg afgelopen mei in het komische tv-programma Even tot hier nog de handen op elkaar met een unieke versie. Ik zong een door het programma aangepaste tekst om de vele vluchtannuleringen op de hak te nemen. Geen Viva España maar ’Geen vliegtuig naar Spanje!’ Het was meteen meezingen geblazen in die studio.

De opvolger van Viva Espana was in 1973 trouwens Bella Italia, ook al zo’n lekkere zomerhit.”