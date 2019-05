Recept van de dag: maïssoep tegen de koude

Nodig voor een verkleumde familie

• 300 gr maiskorrels uit blik

• 1 l kippenbouillon

• eventueel 1 dubbele kipfilet

• 1 potje jalapeño

• 125 gr zure room

• 1 flesje groene tabasco

• 1 bosje bieslook

• tomatensalsa naar smaak

Bereiden

Maak het je maar eens heel gemakkelijk. Open een fles kippenbouillon. Leng aan tot je een liter hebt. Je kan ook een kipfilet opzetten met wat ui en een kruidenboeket en een half uur laten trekken. Als de kip gaar is, die in kleine blokjes snijden. De bouillon aanvullen tot een liter.

Open een blik maiskorrels, even afspoelen en bij de bouillon doen. Breng aan de kook. En dan? De staafmixer erin. Heb je nog een potje jalapeño-pepers staan? Uit het Mexicaanse schap. Als de soep mooi dik doe je er stukjes jalapeño in, en dan in borden of kommen scheppen.

Geef iedereen er een schepje zure room bij. Nog een paar druppels tabasco, de groene, en ragfijn gehakte bieslook. Helemaal af met een pittige salsa van tomaat erbij waarvan iedereen mag uitmaken hoeveel je erin wilt. Muts op, trui aan, regenjas aan, en de elementen trotseren! Met zo’n soep kan het.