Siberische tijgers geboren in Beekse Bergen

Moeder Angara en haar welpjes maken het goed. Sinds februari 2017 leeft de tijgerin in het safaripark. De vader heet Yarko. De twee dieren zijn naar Beekse Bergen verhuisd in het kader van een Europees fokprogramma. Wereldwijd bestaat de populatie Siberische tijgers uit ongeveer vijfhonderd wilde tijgers en vijfhonderd tijgers verspreid over verschillende dierenparken, waarvan driehonderd in Europa. Wilde tijgers leven alleen in Azië.

Als tijgerwelpjes worden geboren, zijn ze volledig blind. De moeder blijft de eerste weken dicht bij haar welpen. Ze laat haar jongen enkel alleen als ze op zoek gaat naar voedsel voor zichzelf. Na twee weken breken bij de welpjes de tanden door en gaan de oogjes open.

