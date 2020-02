In deze stad vieren we ’t liefst Valentijn (en nee, het is niet Parijs)

We pakken graag iedere gelegenheid aan voor een weekendje weg. Zo ook Valentijnsdag. Ticketwebsite Vliegtickets.nl onderzocht naar welke steden we dan het liefst gaan om de liefde te vieren. Je zou denken dat De Stad Van De Liefde, Parijs, bovenaan de top 1 zou prijken, maar niets is minder waar. Om onze liefde te bekronen boeken we vooral een ticket naar Londen, zo blijkt uit de cijfers. Barcelona en Kopenhagen volgen in de top 3.

De gehele top 10 ziet er als volgt uit:

1. Londen

2. Barcelona

3. Kopenhagen

4. Málaga

5. Dublin

6. Lissabon

7. Alicante

8. Madrid

9. Edinburgh

10. Nice