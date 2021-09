Proost: champagne krijgt een eigen tijdschrift!

We drinken allang niet meer alleen champagne als de klok met Oud & Nieuw twaalf uur slaat. Sterker nog: we drinken meer bubbels dan ooit, zo werd eerder bekend.

Bekijk ook: Met champagne kun je alle kanten op

Alle reden dus om een eigen en gratis online magazine aan champagne te wijden, compleet met een evenementenkalender om nooit meer een champagnefeestje te missen, interviews met kunstenaars, sterren, chefs en andere champagneliefhebbers.

Daarnaast vind je recepten en inspirerende verhalen over verschillende champagnehuizen als Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Dom Pérignon en Krug, het ontstaan en de productie van de bubbels. Het tijdschrift wordt steeds vernieuwd, omdat er immers altijd wel wat over champagne te melden is. Voor nog meer kennis over het feestdrankje is er ook een aanvullende podcast: Waar komen bubbels vandaan?.

Speciale champagnehotels

De lancering moet natuurlijk worden gevierd, en wel met een heuse champagnesuite in verschillende hotels in Amsterdam. De hele maand september kunnen champagneliefhebbers terecht in de speciale Press for Champagne Suite in onder meer het Conservatorium Hotel, Hotel De L'Europe en Okura.

Bekijk ook: Nederlanders drinken ondanks coronacrisis méér champagne

Met een simpele druk op een speciale knop kan zo vanuit het bed een fles bubbels worden besteld. Ook kunnen mensen vanaf eind september thuis binnen tien minuten een gekoelde fles champagne met flûtes geserveerd krijgen.

Genoeg redenen tot feest dus. Cheers!