Gouden toilet naar Blenheim Palace

Het gouden badkamermeubel zal ook in gebruik genomen worden. De toiletpot vlakbij de kamer te staan waar in 1874 Sir Winston Churchill werd geboren.

Het 18-karaats kunstwerk kwam vorig jaar in het nieuws in Amerika nadat het Solomon R. Guggenheim Museum het aan Donald Trump in bruikleen had aangeboden, in plaats van het gevraagde Van Gogh-schilderij.

„Ondanks het feit dat ik met een zilveren lepel in mijn mond ben geboren, heb ik nog nooit gepoept op een gouden toilet. Ik kijk ernaar uit,” aldus Edward Spencer-Churchill, de halfbroer van de hertog van Marlborough.

Hoelang mag je zitten?

De gouden pot zal bewaakt worden. Of er een wachtrij zal worden gevormd of dat mensen een tijd moeten reserveren, is nog niet bekend. Op de vraag van The Guardian hoelang gasten op het toilet mogen verblijven heeft Spencer-Churchill geen antwoord: „We zouden graag willen dat mensen hun tijd daarbinnen goed kunnen besteden, zonder ze te veel tijd te geven, als dat ergens op slaat.”

Het kunstwerk van Cattelan stond eerder geinstalleerd in het Guggenheim in New York. Daar ontstonden wachtijen van meer dan twee uur. Elk kwartier werd de pot dan gereinigd. Naar schattig hebben toen 100.000 mensen het kunstwerk bezocht toen het in het Solomon R. Guggenheim Museum stond.

De toiletpot is overigens een onderdeel van een tentoonstelling van Cattelan, die in het Blenheim Palace zal worden gehouden.