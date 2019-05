Oproep: droeg u een vlinderbril?

Ⓒ Foto Tom Oates

Droeg uw moeder ook een zogenaamde vlinderbril of heeft u er misschien zelf nog mee gelopen? Het model is nooit helemaal weg geweest, maar was vooral hot en hip in de jaren vijftig en zestig. Filmsterren als Sophia Loren en Liz Taylor maakten er furore mee.