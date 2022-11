Thuis vaak last van hoofdpijn? Controleer de ventilatie!

Carel de Boer en zijn vrouw wonen in een appartement in Voorburg. Zowel zijn vrouw als enkele buren hebben last van hoofdpijn en voelen zich een beetje uitgedroogd als ze in het gebouw zijn. Zodra ze op vakantie zijn en dus weg van huis, voelen ze zich stukken beter en slapen ze ook beter. Hun vraag is waar dit aan zou kunnen liggen.

Dennis Mulder: „Ik denk persoonlijk dat het een gevalletje van ventilatie is. Waarschijnlijk is het gebouw, opgeleverd in 2002, heel goed geïsoleerd. Is het gebouw voorzien van een WTW-unit, denk er dan aan dat zo’n apparaat jaarlijks moet worden gereinigd. Het kan ook zijn dat hij opnieuw ingeregeld moet worden.

Geen WTW-unit, maar mechanische ventilatie? Misschien is daar iets mis mee? Ook de ventilatieroosters dienen regelmatig schoongemaakt te worden. Dagelijks de ramen openzetten om te luchten kan de luchtkwaliteit natuurlijk ook verbeteren. Verder heb je planten die een luchtzuiverende werking hebben, wie weet dat dat helpt. Een luchtbevochtiger kan de droge lucht verhelpen.”

