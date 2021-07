Opruimen een lastige klus? Met deze 20/20-regel misschien niet meer

De 20/20-regel is bedacht door Joshua Fields en Ryan Nicodemus, ook bekend als The Minimalists. De methode is een ideale start om op te ruimen en afscheid te nemen van die kleine onnodige dingen die zich in je huis opstapelen. Twijfel je of je iets weg moet gooien? De 20/20-regel zegt ja als je:

Het kunt vervangen voor minder dan 20 euro

Het kunt vervangen in minder dan 20 minuten

Ga ook ook eens kritisch na of je van de volgende items iets te veel in huis hebt:

Boeken. Zoals dat ene boek dat je een keer bent begonnen met lezen en misschien niet eens uit hebt gelezen.

Speelgoed. Veel speelgoed is misschien leuker voor de kinderen, maar het maakt het opruimen voor jou er niet leuker op.

Kleding. Ligt er echt niets in je kast dat je eigenlijk niet meer aantrekt?

Make-up en toiletartikelen. De mascara die begint te klonteren mag echt wel weg. Net als de monsters van de drogisterij die je toch nooit gaat uitproberen.

Keukengerei. Grote kans dat er iets dubbel in je lade ligt. Wie heeft er twee knoflookpersen nodig?

Oude elektronische apparaten. Misschien werken ze nog, maar denk je dat je ze ooit weer gaat gebruiken?

Impulsief

Deze 20/20-methode helpt je ook bewuster te worden van je aankopen waardoor je minder snel een impulsieve aankoop doet. (Die geinige cocktailprikkers in de winkel liggen straks waarschijnlijk bij jou toch ergens weggestopt in een lade.)

