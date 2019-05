Elegante Gran Turismo

De Rapsody tender cabin is een variatie op een succesvol thema. Het is een elegante snelvarende tender met een overnachtingsplek voorin. Mooi is dat je de kajuit niet vanaf de zijkant kunt zien, zodat de klassieke lijnen van de elegante tender bewaard blijven.

De Rapsody tenders worden sinds dit jaar in Polen gebouwd. Dat heeft twee redenen. De bouwkwaliteit is uitstekend en er is capaciteit genoeg om meer tijd te besteden aan de afwerking. In het afgelopen jaar liet Rapsody er negen tenders bouwen. Voor de polyester constructie wordt glasvezel met vinylesterhars gebruikt. De romp wordt in vacuüm geconstrueerd, wat een licht en sterk laminaat oplevert. Delen van de boot, zoals de luiken zijn gemaakt van een sandwich laminaat met schuimkern.

De cabin versie wordt gesierd met dezelfde tijdloze romp, die al in het begin van dit millennium door ontwerpers Simonis/ Voogd werd getekend. De tender is in de loop der tijd steeds verder verbeterd. Pluspunt is dat deze forse boot toch nog trailerbaar is, dus achter een stevige auto mee te nemen naar bijvoorbeeld de Italiaanse meren.

De slanke tender heeft een klassieke scherpe boeg en een schitterende tumblehome achterkant. De klassieke rompvorm past goed bij de andere modellen van Rapsody. Veel moderne boten hebben een rechte of zelfs negatief verlopende boeg, maar veel klanten houden juist van de klassieke lijnen. In de cabin versie is het voorste derde deel van de boot overdekt, waardoor er een compacte kajuit met overnachtingsplek ontstaat. De open versie heeft op die plek twee korte banken. Door deze indeling heb je met de cabin nauwelijks minder buitenruimte, maar wel een afgesloten plek om te slapen of spullen op te bergen.

In het kajuitje vind je een 2.05 m. lang V-bed met een uitsparing, zodat je er gemakkelijk kunt instappen. Het luik is voorzien van een gasveer, zodat deze goed open blijft staan.

Door de flexiteek bekleding van de dekken en de zelflozende kuip, kunt de boot probleemloos onafgedekt wegleggen. Wegvaren kan binnen een minuut als je de hoofdschakelaar hebt omgezet, de motor gestart en de landvasten hebt losgemaakt. Deze cabin is eigenlijk een Gran Turismo op het water, een snelle, maar daardoor niet minder comfortabele tender. Het onderwaterschip is destijds speciaal voor snelvaren ontworpen. De boot wordt eenmotorig met vaste schroefas uitgevoerd, waarbij je kunt kiezen uit vermogens tussen 150 en 300 pk. In de testboot lag een Volvo-Penta D3 van 220pk met starre asverbinding.

De afwerking is prachtig, met verzonken scharnieren, strakke gelcoat, mooie kikkers en flexiteek met lijfhouten. Heel slim is de ruime toiletvoorziening onder de stuurconsole. Alle luiken zijn voorzien van gasveren, aan alle details is duidelijk veel aandacht besteed. Mooi is ook het opbergsysteem voor het anker. De voorzieningen voor alle elektrische apparaten zijn onder de achterste bakboord bank prachtig verwerkt. De techniek is prima verzorgd.

Bij het varen merk je dat de tender een sterke, goed ontworpen romp heeft. De boot voelt degelijk aan en glijdt elegant over de golven. De hydraulische keerkoppeling schakelt gladjes en muisstil in. De laagste snelheid bedraagt 3,6 knopen, dik 6 km/u. De draaicirkel neemt ruim 20 meter ruimte in, maar de boot reageert soepel op het roer.

Met de 220 pk accelereert de tender als een raket en daarbij hoor je de turbo’s gieren. Een paar tellen later meten we al de topsnelheid, 27,5 knopen, dik 50 km/u. In de dikke windkracht vijf en op de stevige golven van het Markermeer geeft dat een enorme snelheidssensatie. De boot voelt safe en is goed te sturen. Met de tender kun je redelijk goed achteruitvaren, maar met veel wind is een boegschroef toch fijn bij het afmeren.

De Rapsody tender cabin is niet goedkoop. De standaardprijs begint vaarklaar bij €149.000. Apart is dat antifouling en de boegschroef niet in de basisprijs zijn inbegrepen. Dat neemt niet weg dat deze exclusieve cabin een degelijke en oogstrelende tender is, met veel oog voor details. Bovendien is het een fijn varende boot om in de zon op topsnelheid mee te spelevaren of om over ruige golven te springen.

Cijfer 7,4

Constructie ****

Comfort & Ruimte ****

Afwerking ****

Ergonomie ***

Vaareigenschappen ****

Prijs/Kwaliteit ***

Technische Specificaties

Lengte: 9,05 m.

Breedte: 2,65 m.

Diepgang: 0,75 m.

Waterverplaatsing: 2650 kg

Motorisering: vanaf 150 – 300 pk Volvo Penta diesel

Prijs vanaf: € 149.000

Meer info: www.rapsody.nl