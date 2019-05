Uw garage: IFA F9 (1953)

Restaureren heeft Nico Middelkoop al jarenlang als hobby. Terwijl hij op zoek was naar een DKW kwam hij deze tweetakt IFA F9 uit 1953 tegen en kon gelijk beginnen. Dik een jaar later was hij klaar en gaat de Duitse klassieker nooit meer weg. Dat de passie bij Nico er al vroeg in zat zie je in een nieuwe Uw Garage.