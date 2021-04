Vijf tips om fietskleding te wassen

1. Het loont de moeite om dit met een speciaal wasmiddel voor waterafstotende of technische kleding te wassen. Gebruik sowieso geen waspoeder of wasmiddelen met bleekmiddel.

2. Gebruik evenmin wasverzachter; dit kan het elastiek aantasten en ervoor zorgen dat geuren in textiel worden vastgehouden.

3. Zorg dat uw wasmachine goed schoon is voordat u waterdichte kleding wast.

Zeepresten in of achter het zeepbakje of in de rubberen manchet kunnen de waterdichtheid van de stof aantasten en ervoor zorgen dat de kleding minder goed kan ademen.

4. Is uw fietskleding erg modderig of bezweet, laat het dan een kwartier in koud water met een kopje azijn weken. Zo komt het grove vuil alvast los. Azijn neutraliseert ook de transpiratiegeur. Wacht niet te lang met fietskleding te wassen om te voorkomen dat de zweetgeur diep in de vezels trekt.

5. Nieuwere wasmachines zijn vaak voorzien van een speciaal wasprogramma voor sportkleding. Deze gaat slijtage tegen en haalt er toch grondig de zweetgeur uit.