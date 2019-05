Festivalganger wacht frisse dag met winterse bui

De buien zijn volgens Weerplaza wel minder fel dan zaterdag, maar kunnen verspreid over het land vallen. Goed nieuws is er ook voor festivalgangers: in de avonduren neemt de buiigheid af. In de kustgebieden kan het in de avond nog wel regenen. Tussen de buien door kan het even zonnig zijn.

Het wordt 9 tot 12 graden, maar door de vrij krachtige noordwestenwind voelt het wat kouder aan.