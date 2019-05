Recept van de dag: ontbijt voor een frisse start

Gelukkig trof ik er mijn koffiezetapparaat aan. En dat blijkt voor gewone filterkoffie, lekker puh, de standaard te zijn. Ze zeggen alleen dat ik de koffie in de filter als het water er ingelopen is nog moet omroeren. Nou, dat gaan we dan proberen.

Nodig voor een frisse start:

• 250 havermout

• 75 gr pompoenpitten

• 150 gr cashewnoten

• 75 hazelnoten

• ½ theel speculaaskruiden

• 85 gr honing

• 1 kopje filterkoffie

• 1 theel kokosolie

• 2 theel vanille-extract

• 75 gr kokosflakes

• 1 theel kaneel

• snufje zout

Bereiding:

Zet de oven vast op 180 °C. Leg een stuk bakpapier op de bakplaat. Meng havermout, pompoenpitten, cashewnoten, kaneel en speculaaskruiden. Meng honing, koffie, kokosolie en vanille-extract. Verdeel dit over het havermoutmengsel. Nog een beetje zout erover.

Nu de oven in. Duurt wel zo’n 20 minuten. Halverwege even omscheppen. Twee minuten voor het klaar is nog de kokosflakes erover en die nog even een kleurtje meegeven.

En als je dat nu eet met een beetje echte yoghurt dan is deze dag, wat zeg ik, dan is iedere dag een peulenschil.