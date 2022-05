Premium Het beste van De Telegraaf

De vele gezichten van smeltkroes Singapore

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

Het Marina Sands Bay-hotel met zijn 150 meter lange infinity-zwembad biedt een waanzinnig uitzicht over de stad.

Daar staan we dan, cocktail in de hand, op 200 meter hoogte, kijkend over de skyline van Singapore in een zwoel avondbriesje. Naast de bar dobberen toeristen in het enorme infinity-zwembad waar Marina Bay Sands bekend om staat. Het iconische vijfsterrenhotel is hard op weg het uithangbord van deze stad te worden. Maar de eilandstaat, een smeltkroes van Chinese, Indiase en Maleise culturen, kent meer gezichten.