Recept van de dag: omelet met champignons

En een Indische week. 2019 was het jaar dan de herwaardering van de Indische keuken met vier geweldige boeken. Stuur me vast je lekkerste Indische recepten en vertel erbij waarom en hoe en waar, dan heb ik misschien een klein cadeautje. En voor je het weet is 2020. Zo, na al deze mededelingen is er slechts ruimte voor een klein recept.

Nodig voor 2 personen:

•300 gr champignons

•1 eetl gehakte sjalot

•1 eetl boter

•4 eieren

•peper en zout

Bereiden:

We bakken een omelet met champignons. Dat gaat altijd fout omdat jullie er al zout indoen bij het kloppen. Doe het zo. Champignons met een heel fijngesneden sjalotje in boter bakken. Dan klop je het ei met een scheutje room. Bak de omelet met een beetje boter in een andere pan. Strooi er als die goed vorm begint te krijgen de champignons op. Lukt het om om te draaien? Mooi, zo niet, dan klap je hem dicht. Heel even laten staan nog. Eerder rul dan droog serveren. Ja, als laatste peper erover, dan pas was zout. Heerlijk, ik verheug op december.