Even erop liggen is niet voldoende: zo koop je een matras dat perfect bij je past

Goede voorbereiding is een must, hoewel er ook merken zijn die honderd nachten proefslapen aanbieden. Geen overbodige luxe, aangezien je pas na twee à drie weken weet of een matras écht lekker slaapt. Ook zijn er op diverse sites matras-assistenten te vinden die na het invullen van een vragenlijst over lengte, gewicht, warm of koud tijdens het slapen en slaaphouding een advies geven. De Consumentenbond doet overigens vrijwel doorlopend matrastesten.

Om te beginnen is het belangrijk wat voor een slaper je bent. Een zijslaper heeft een goed ondersteunend matras en kussen nodig omdat de wervelkolom een rechte lijn moet vormen tijdens het slapen. Voor een rugslaper is het van belang dat het lichaam de natuurlijke S-vormige kromming behoudt. Bij buikslapers – volgens experts een ongezonde slaaphouding – is het van belang dat de onderrug niet te ver doorzakt.

Pocketveren en koudschuim geven een stevige ondersteuning en zijn ook het meest geschikt voor mensen met overgewicht. Koudschuim is superveerkrachtig zodat de slaper gemakkelijk kan draaien in bed. Let op de HR-waarde (High Resilience), die kan het best boven de 50 liggen.

Wie vaak last heeft van spieren en gewrichten kan het best traagschuim kiezen, ooit ontwikkeld door de NASA. Dit vormt zich heel goed naar het lichaam, eigenlijk als een mal, en zorgt voor optimale ontspanning.

Mogelijkheden

Wie het snel warm heeft, moet een matras nemen met ventilerende eigenschappen zoals pocketvering. Koukleumen zijn meer gebaat bij traagschuim. Mensen die last hebben van wol- en huisstofmijtallergieën kiezen natuurlijk voor een anti-allergisch matras; vergeet bijpassende hoeslakens en moltons niet.

Polyether matrassen zijn heel goedkoop, maar eigenlijk niet echt gechikt voor dagelijks gebruik door volwassenen. Het is ook minder ventilerend dan koudschuim. Om het allemaal nog eens extra ingewikkeld te maken, hebben de meeste matrassen meerdere hardheden: zacht, medium, firm en extra firm. Matrassen die maar in één hardheid kunnen worden geleverd, zijn geen aanraders.

Dan nog het verschil tussen binnenvering matrassen en pocketvering. Binnenvering matrassen hebben staaldraad veren die met elkaar zijn verbonden. Ze hebben een toplaag van polyether, koudschuim, latex of traagschuim. De ondersteuning is minder goed dan bij een matras met pocketveren. Pocketveren zijn opgebouwd uit schuimrubber balken met een kern van metalen veren. De veren zijn apart verpakt in zakjes (pockets). Deze matrassen zijn geschikt voor een – elektrisch – verstelbaar bed, binnenvering niet.