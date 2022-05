Week Zonder Afval van start: zo produceer je minder afval

Met wat dagelijkse aanpassingen kunnen we ons afval al gemakkelijk verminderen, maar er moet nog een hoop gebeuren, willen we daadwerkelijk het milieu verbeteren. Dat is de boodschap die ik meekrijg van Jessie Kroon (28), medeoprichter van Het Zero Waste Project. Ik consulteer har bij de start van mijn project: een week lang ga ik proberen mijn afval zoveel mogelijk te verminderen.

Dat is nodig, want elk jaar verbruikt een Nederlander ongeveer 1500 plastic verpakkingen, blijkt uit onderzoek. De jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner ligt rond 500 kilo. Al die verpakkingen en producten moeten bovendien worden gemaakt, geproduceerd en vervoerd, wat een aardige duit in het milieuvervuilende (vuilnis)zakje doet.

Mijn afvalbak moet normaliter eens per week worden geleegd. Dat lijkt wellicht niet veel als alleenwonende, maar dat kan minder.

Bekijk ook: 5 feiten over afvalverpakkingen

Begin met de dagelijkse boodschappen, raadt Jessie me aan. „Daarmee kun je snel resultaat bereiken.” Zij kan het weten, want al acht jaar lang leeft zij zo afvalvrij mogelijk. In 2014 besloot zij, geïnspireerd door de Amerikaanse ’zero waster’ Lauren Singer, samen met zus Nicky een maand lang op eenzelfde manier te gaan leven. Haar wekelijkse afval ging van minimaal een zak per week naar een klein zakje per kwartaal. Inmiddels is het een levenshouding geworden.

Ik begin klein. Allereerst is het zaak om bewust te worden van de hoeveelheid verpakkingen. Want waarom moet tandpasta in een (plastic) tube ook nog eens in een kartonnen doosje zitten dat je vervolgens in een tas gooit die je in je auto mee naar huis neemt?

Oververpakking

Moet een komkommer echt in plasticfolie verpakt zitten? Ja, zegt de een, dat houdt hem langer vers. Op zich waar, zegt kenner Jessie. „Maar alleen als de komkommer buiten het seizoen is. Lokale en seizoensproducten zijn vaak onverpakt omdat ze langer van zichzelf langer goed blijven. Ze hoefden immers niet van ver te komen.”

Dat is goed om te weten, want weliswaar liggen tomaten (in kartonnen doos met daaromheen plastic, zo valt ineens op) het hele jaar in de winkel, het echte tomatenseizoen loopt van maart tot en met september.

Stap 1 is weten wanneer je wat moet kopen. Jessie: „Voorheen at ik nooit knolselderij. Ik ging naar de super om te kopen waar ik trek in had. Nu kijk ik wat er beschikbaar is en wat ermee valt te maken. Zo leer je nieuwe gerechten én nieuwe smaken.”

Stap 2 is weten waar je het koopt. Natuurlijk is het ’t snelst om in de supermarkt je mandje vol te laden. Maar opvallend is dat inderdaad alles verpakt zit, soms in meerdere lagen. Bij het lokale Turkse groentewinkeltje ligt alles los in de houten bakken. Het kost wat extra tijd om bij verschillende zaken te kopen, maar dat wordt goedgemaakt door de vriendelijke eigenaar die me na twee dagen steevast ’buurvrouw’ noemt en me nu en dan een extra paprika toestopt.

Op hetzerowasteproject.nl hebben de twee experts de nodige adressen uit heel Nederland verzameld. „Op vakantie ga ik, door rond te vragen of te googelen, op onderzoek uit voor de juiste winkels en delicatessenzaken waar je met je eigen verpakkingen terechtkunt”, tipt Jessie.

Ook die eigen verpakkingen dragen bij aan afvalvermindering. Een linnen tas vanuit huis meenemen is voor mij al vaste prik, maar om echt verschil te maken, moet je verder gaan. Het voert wat te ver om met glazen potten te slepen, maar rijst in linnen tasjes meenemen om thuis over te hevelen, kan wel. Het papieren broodzakje kan eveneens achterwege blijven; er zijn herbruikbare broodzakken te koop.

Thuis veranderen

Het bewustzijn om bij te dragen aan een betere planeet en de zogeheten plastic soep te verminderen groeit, merkt Jessie. „Vroeger waren er geen herbruikbare groentezakjes in de supermarkt te koop, dat is al een duidelijk verschil. Maar we leven nog altijd in een wegwerpmaatschappij waarin we te lui of te druk zijn. Het aanbod wordt daarop afgestemd. Natuurlijk zijn zakjes voorgesneden sla er ook voor mensen die vanwege een fysieke beperking niet kunnen snijden, maar merendeels is het gewoon gemak.”

Het aanbod van winkels en initiatieven om afvalvrijer te leven, wordt groter. Zo opende eind vorig jaar in Amsterdam Wild Sage Foods waar je je eigen verpakking kunt vullen. Of je koopt een pot in de winkel zelf, laat ’m vullen en neemt hem de volgende keer weer mee. Ook online zijn er al de nodige initiatieven zoals Pieter Pot.

Ⓒ Getty Images

Thuis is het best makkelijk – en leuk – om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk in de prullenbak belandt. Lang leve het wereldwijde web: van aardappel/appelschillen blijk je met wat kaneel, suiker of zout en olie chips te kunnen bakken in de oven. Etensresten als broccoli, paprika en tomaten kunnen aan het einde van de week ingrediënten van zelfgemaakte soep zijn. Ingevroren heb je altijd een vullende soep, zeker als je er nog een aardappel doorheen mikt.

Duurder?

Tien procent van het eten dat wordt weggegooid, kan nog worden gebruikt, blijkt uit onderzoek. Neem houdbaarheidsdata niet al te nauw. „Ruik, proef, kijk en voel”, zegt Jessie. „Vaak kan het echt nog wel, zeker als je er soep van maakt.”

Ook in huis is er het nodige gemakkelijk te veranderen, vooral in de badkamer. Wegwerpscheermesjes worden verbannen, wattenschijfjes door wasbare vervangen en de huidige producten onder de loep genomen. Diverse beautymerken houden zich bezig met een betere verpakking en een milieuvriendelijker produceerproces. Dat is voor deze challenge te laat, maar onthoud ik zeker voor de langere termijn. Wel waag ik me aan een shampoobar, shampoo in zeepvorm in een (gerecyclede) kartonnen verpakking in plaats van in een plastic fles.

Een vraag die Jessie vaak krijgt: is zero waste duurder? Aan biologische producten hangt immers vaak een hoger prijskaartje. „Dat kun je zelf bepalen”, stelt zij. „Sommige mensen besparen er juist mee. Voorgesneden groenten en fruit zijn vaak veel duurder. Als je meer dingen zelf gaat maken, bespaar je ook. Zelf kikkererwten weken en koken is bijvoorbeeld goedkoper dan uit blik, het kost alleen meer tijd. Dat geldt ook voor brood bakken. Met een broodzak naar de echte bakker kost ook meer, maar het brood is lekkerder én voedzamer, dus je hebt er minder van nodig. Je kunt op verschillende manieren besparen: geld, tijd en voedzaamheid.”

Voor Jessie is het inmiddels de gewoonste zaak van de wereld maar ook voor haar blijven er uitdagingen. „Er zijn dingen die je niet kunt veranderen. Medicijnen van de apotheek zijn nu eenmaal verpakt. Als visite een cadeautje meeneemt, ga ik daar niet moeilijk over doen. Als ik bij vrienden ga eten, verwacht ik niet dat ze al hun inkopen verpakkingsvrij doen.”

Wel merkt zij dat de interesse in haar levensstijl groeit. „Alleen weten mensen niet zo goed waar ze moeten beginnen. Naar een groepspicknick nam ik eens eten mee in een schaal die ik met een doek van bijenwas had afgedekt in plaats van vershoudfolie. Dan krijg ik vragen. Mooi om te zien dat mensen vervolgens hun eigen bakjes meenemen naar het afhaaltentje waar ze altijd komen.”

Besef

„Het is een wereldwijd probleem dat we met z’n allen moeten proberen op te lossen”, vindt Jessie. Er komt steeds meer wetgeving zoals statiegeld op blikjes en de uitbanning van plastic rietjes, maar onze eigen bijdrage doet er wel degelijk toe. „Toen wij in 2014 begonnen, was het nog onontgonnen gebied, maar steeds meer mensen worden zich er bewust van. Ik ben hoopvol. Met een paar aanpassingen ban je letterlijk de troep uit je leven. Zie alles als kleine overwinningen en verplicht jezelf niet te veel, want dat ontmoedigt.”

Bekijk ook: Zo verminder je gemakkelijk je plastic verbruik

Het resultaat van mijn week afval verminderen? De vuilnisbak raakt inderdaad minder snel vol, al moet dat in de toekomst nog beter kunnen. Maar het is vooral het besef rond de vele verpakkingen dat doordringt. Samen met het idee dat ik zo toch enigszins help, maakt dat ik me goed voel. Ook dat mijn vriezer vol soep zit...

Alle beetjes helpen

Wil je niet met een tas vol glazen potten naar de winkel, maar wel beetje bij beetje iets veranderen? Begin met verwisseling van producten of kleding als ze op zijn.

De beautyproducten van HEMA zijn steeds vaker vrij van sulfaten, microplastics, siliconen, parabenen en minerale oliën. Vaak gemaakt van natuurlijke ingrediënten en met verpakkingen deels van recycled materiaal.

Het Authentic Beauty Concept heeft een refillbar waar je shampoo en conditioner kunt vullen in dezelfde fles van gerecycled plastic. Nu nog alleen bij Mogeen in Amsterdam, maar uitbreiding bij andere salons volgt. Ook een shampoobar is een mogelijkheid, zoals die van We/Do.

Menstruatiecups zoals de Beppy Cup en ClariCup bieden een alternatief voor wegwerpmaandverband en tampons.

Ban vooral nylon en polyester uit je kledingkast en ga voor natuurlijke materialen als linnen en bamboe. Denk na of je echt iets nodig hebt, laat desnoods kleding repareren of duik eens een vintagewinkel in. Een aantal merken dat goede stappen maakt op het gebied van minder impact op de natuur: Uniqlo, Kuyichi, Mud Jeans en Armed Angels.

Online zijn er lijsten te vinden waarop je je favoriete merk kunt invullen om te zien hoe duurzaam ze zijn.

hetzerowasteproject.nl

oceonics.nl

ecco-verde.nl

bag-again.nl