Dagrecept: Belgisch stoofpotje met bier en mosterd

Laat het me vooral weten via r.bakhtali@telegraaf.nl. Omdat het later deze week alweer een stuk warmer is, vandaag toch een recept voor (Belgisch) stoofvlees. Pel de uien, snijd fijn en leg apart. Snijd de sukade of riblappen in niet te kleine dobbelstenen en kruid ze met peper en zout. Neem een braadpan en verhit de boter, schroei vervolgens de blokjes vlees (in etappes) mooi bruin en dicht.

Bak daarna ook de uien nog een paar minuutjes mee. Blus af met het Rodenbachbier en voeg vervolgens de kruidnagel, laurierblaadjes en takjes tijm tijm toe. Besmeer de snee brood met mosterd en leg dit met de besmeerde kant op het vlees in de pan. Dek de pan goed af en laat (afhankelijk van het soort vlees dat je gebruikt) 2 tot 3 uur heel zachtjes sudderen; eventueel op een plaatje.

Als het te droog wordt kun je een beetje water toevoegen. Breng zo nodig verder op smaak. Natuurlijk serveer je dit Belgisch stoofpotje met echte patatten.

Nodig voor 4 personen:

- 1 kg stoofvlees in blokjes

- 50 g boter of margarine

- 2 kruidnagels

- 2 laurierblaadjes

- paar takjes tijm

- zout en peper

- 2 fijngesnipperde uien

- 1 snee brood

- 1 tot 2 el mosterd

- 100 ml bier (Rodenbach)