Recept van de dag: filosoof tot ze thuis is

Zo kwam ik voordat ik ‘verstand’ van eten kreeg maanden door. Ja, het was wel al het beste brood dat ik kon vinden en kaas kwam altijd bij een echte kaaswinkel vandaan. Piccalilly was wel eens lastig maar op een gegeven moment weet je daarvan ook de goede merken.

Nodig voor een persoon voor twee dagen

•puree van 800 gr aardappelen

•2 stevige uien in ringen

•400 gr gehakt h.o.h.

•1 theel oregano

•1 theel tijm

•½ glaas rode wijn

•1 eetl zilveruitjes

•paneermeel, boter

•zout en peper

Bereiden

Weet je wat, het is toch koud buiten. Een schotel voor twee dagen. De filosoof. Maak aardappelpuree en laat afkoelen. Verwarm de oven voor op 200°C. Fruit de ui heel lang, minstens een kwartier. Gehakt bakken tot het bruin en rul is. Wat zout, vooral peper, beetje foelie, beetje oregano. Wat tijm. Half glaasje rode wijn. Wat zilveruitjes, altijd lekker. Schep in een ovenschaal en dek af met een laag van de gebakken uien en dan aardappelpuree. Bestrooi de aardappelpuree met paneermeel en beleg met vlokjes boter.

Zet 40 minuten in de voorverwarmde oven tot het gerecht goed heet en het korstje goudbruin is. Daarbij een pot age opendraaien. Schenk een fikse trippel in het glas dan lijkt het wachten tot ze thuiskomt niet meer zo lang.