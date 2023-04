Ideaal voor Koningsdag: whisky-wortelcocktail

Nodig: 1 eetlepel kokend water, 1 el honing, sap van 1 citroen, 60 ml whisky, 120 ml wortelsap, ijs

Bereiding: Meng de honing en het kokende water in een kleine kom en roer totdat alles is gemengd en de honing vloeibaar is.

Mix in een cocktailshaker het citroensap, whisky, wortelsap en honing. Voeg een paar ijsblokjes toe, schud goed en giet over ijs in whiskyglazen. Serveer met een citroenschil of een takje rozemarijn.