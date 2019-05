Snel, sneller, 5G

In plaats van mensen met mensen, willen de telecomproviders met de nieuwe technologie vooral het internet der dingen met elkaar verbinden. Niet alleen smartphones, maar vooral veel andere apparaten.

5G verschilt daarom op drie belangrijke punten van 4G. Ten eerste maakt de nieuwe technologie tot duizend keer sneller internet mogelijk, ten tweede kan het veel meer apparaten tegelijk aan en ten derde is de vertraging in het signaal teruggebracht tot maximaal één in plaats van tien milliseconden.

Of de gemiddelde gebruiker van een smartphone die nu al in de trein live voetbal kan streamen daar veel van zal merken? Misschien niet direct, maar het is wel zo dat 5G het mogelijk maakt dat hij dat kan blijven doen, vertellen experts. Het 5G-netwerk kan een veel grotere hoeveelheid data aan dan 4G en in een land waar het mobiele datagebruik ieder jaar verdubbelt loopt de huidige standaard vroeg of laat tegen zijn grenzen aan.

De opvolger van 4G is echter meer dan alleen maar nog sneller internet met een grotere capaciteit. Consumenten kunnen straks dankzij de kortere vertraging die optreedt bij 5G veel meer plezier hebben van ’augmented reality’-toepassingen, waarbij ze bijvoorbeeld informatie zien in de glazen van een slimme bril, zonder irritante of zelfs zeeziekmakende vertraging. Ook het spelen van zwaardere games via de cloud tegen anderen wordt zo een stuk leuker is de verwachting.

De grootste verandering die met 5G komt, is echter niet voor de consument met zijn smartphone, maar bedoeld voor allerlei andere apparaten die de komende jaren allemaal aan het internet komen te hangen: van prullenbakken en straatlantaarns met sensoren die er zelf melding van gaan maken als het vies of onveilig is, tot zelfrijdende auto’s die onderling gaan communiceren. Die kunnen door de snellere reactietijden elkaar op tijd waarschuwen dat ze moeten remmen als er puin op de weg ligt.

Ook het aansturen van robots in fabrieken, moet via 5G met zijn verbeterde betrouwbaarheid en snellere reactietijden een stuk beter gaan. Daarbij is de nieuwe technologie voorzien van een aantal nieuwe foefjes, zodat het mogelijk wordt om speciale aangepaste verbinding aan te leggen of voorrang te geven voor specifieke apparaten. Ook kunnen delen van het netwerk worden afgeschermd, zodat een bedrijf ervan verzekerd is dat het geen last heeft van drukte op het netwerk.

In Duitsland heeft de industrie zelfs zijn eigen deel van het spectrum toegewezen gekregen, waarop partijen mogen bieden. Door de verbeterde betrouwbaarheid ziet vooral de automobielindustrie kansen om robots via 5G aan te sturen en machines met elkaar te laten communiceren.

De grote verandering die 5G zal brengen, zullen we dan ook niet in de eerste plaats op onze telefoon gaan merken.

Het zal vooral de wereld van alle apparaten om ons heen zijn, die dankzij de nieuwe mobiele datatechnologie weer iets meer tot leven zal komen.