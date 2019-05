Veelzijdige helden

Boeren baden in vroeger tijden op deze vier meidagen tot de ijsheiligen met het verzoek hun nieuwe aanplant te vrijwaren van vorst. „Ik kom uit Limburg en in mijn jeugd was nog het devies dat je geen planten moest buitenzetten voordat de ijsheiligen weg waren”, memoreert middeleeuwenkenner dr. Ludo Jongen. Volgens hem waren er in de Germaanse tijd al riten rond de laatste nachtvorst en hebben de christenen dat overgenomen en aan hun heiligen gekoppeld.

Maar wie waren deze veelzijdige ijsheiligen die de gelovigen behalve tegen de vorst ook beschermden tegen allerhande andere rampspoed?

Kruisprocessie

’Al is Mamertus oud en grijs, hij houdt van vriezen en van ijs.’ Deze heilige, de schutspatroon van de herders, brandweer en bakers, was in de vijfde eeuw aartsbisschop van het Franse Vienne. De stad werd geteisterd door aardbevingen en invallen van de Hunnen en de Goten. Om voortaan goddelijke bescherming tegen deze ellende te krijgen, liet hij drie dagen voor Hemelvaart een bidprocessie door de straten van Vienne trekken. Deze ’kruisprocessie’ vond navolging in andere westerse steden en wordt nu nog gehouden.

Pancratius was een zeer devoot christelijk jongetje. „Jullie afgoden zijn niets waard, ik geloof in één God, de Schepper van hemel en aarde”, riep de veertienjarige tegen Romeinse soldaten die een razzia onder christenen hielden. Hij weigerde zijn geloof af te zweren. Omdat hij nog zo jong was, werd hij niet gemarteld maar op 12 mei 304 meteen onthoofd. Een vrome vrouw bracht zijn lichaam in veiligheid en begroef het in de catacomben van Rome.

In Nederland leeft zijn naam voort in het Noord-Hollandse dorp Sint Pancras. In het Brabantse Hoogeloon worden op Pancratius’ naamdag broodjes en water gewijd. Ook werd hij daar vroeger aangeroepen tegen kinderziekten. Zo schreef de 18e eeuwse dominee Stephanus Hazewinkel: ’Hebben kinderen den Dauwworm, men laat ze te Hoogeloon belezen.’

De bekendste ijsheilige is Sint Servatius. Hij was in de vierde eeuw de eerste bisschop van Maastricht.

Rond 13 mei, zijn naamdag, is in de Limburgse hoofdstad nog steeds de Servaaskermis. Over de kouwelijke heilige luidt de weerspreuk: ’Voor nachtvorst ben je niet beschermd totdat Servatius zich ontfermt’. Maar hij kon ook worden aangeroepen tegen koorts, botziekten en muizen.

Kokend pek

De laatste van de vier, Bonifatius van Tarsus, niet te verwarren met de monnik Bonifatius die bij Dokkum door de Friezen werd vermoord, werd in tegenstelling tot Pancratius wel gefolterd voordat hij in 307 werd terechtgesteld. Hij werd in een vat kokende pek gegooid. Op afbeeldingen is ’Bonifaas, vriezebaas’ dan ook meestal te zien staand in het vat terwijl hij laconiek verder bidt.

„In de oostelijke landen van Europa hoort de heilige Sofia ook bij de ijsheiligen”, weet dr. Jongen. Deze dappere vrouw stierf op 15 mei, drie dagen na haar drie dochters, de marteldood.

Of het predicaat ’ijs’ in de toekomst voor de naam van deze heiligen kan blijven staan, is de vraag. „De kans op vorst in het late voorjaar, rond de ijsheiligen, neemt af door klimaatverandering”, stelt Karin van der Wiel van het KNMI. „De laatste nachtvorst valt, gemiddeld genomen, eerder in het jaar.”

Literatuur: ’366 Heiligendagen’ van Paul Spapens en Kees van Kemenade en ’Heilig in de Lage Landen’ van Ludo Jongen.