Gek op rozen maar geen groene vingers? Deze soorten zijn eenvoudig te onderhouden

Elke week behandelen we in VRIJ woonvragen van lezers. Vandaag: Ik ben dol op rozen maar zie ertegenop om ze in de tuin te zetten. Ik hoor veel verhalen over verkeerd snoeien en ziektes. Zijn er ook soorten waar je geen omkijken naar hebt?

Voor rozen moet je wat over hebben. Ⓒ foto Getty Images