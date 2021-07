Nederlanders hebben minder seks op warme zomernachten

Hoe warmer de slaapkamer, hoe minder gezellig het voor veel Nederlanders is tussen de lakens, zo blijkt uit een onderzoek van Swiss Sense onder 1000 respondenten. 54% van de ondervraagden heeft aangegeven last te hebben van hoge temperaturen in de slaapkamer.

Zó veel zelfs, dat 41% de liefdesdaad regelmatig overslaat als het te warm is. Een kwart van de 18 tot 34-jarigen slaapt dan het liefst apart van hun partner. 39% van de respondenten heeft aangegeven tijdens een warme nacht moeilijk in slaap te vallen.

Toch blijven we ons eigen bed in veel gevallen trouw, want maar een op de tien mensen (11%) vlucht bij hoge temperaturen de slaapkamer uit en slechts 9% kiest er weleens voor om warme nachten niet in de slaapkamer maar in de buitenlucht door te brengen.

Frustraties

Ruim de helft van de Nederlanders (54%) vindt hitte in de slaapkamer de grootste zomerfrustratie. Muggen houden een derde van de landgenoten (35%) uit hun slaap. Opvallend is dat de helft van de vijftigplussers (57%) geen last heeft van de insecten.

Ook lawaai van buiten is een zomerse irritatie van veel mensen (35%), vooral van degenen die in een stad wonen (39%). Slechts een op de vijf (22%) mensen zegt moeite met slaap te hebben omdat het pas laat donker is en vroeg licht.

Naakt slapen

Nederlanders proberen op een warme zomernacht op verschillende manieren het hoofd koel te houden. Dit is wat de meeste Nederlanders doen bij warmte:

’s Nachts met het raam open slapen (77%), al dan niet met een hor in het kozijn

Overdag de slaapkamer verduisteren door de gordijnen gesloten te houden (72%)

Zonder deken (52%) of zonder dekbed slapen en alleen onder een laken

Naakt slapen (31%) of met minder kleding dan gebruikelijk (64%)

Een lauwwarme (24%) of koude (14%) douche nemen

Een airco (laten) installeren in de slaapkamer (22%)

Toch is niet al het bovenstaande aan te raden. Mocht je met het raam open willen slapen, let er dan op dat je deze zo laat mogelijk op de avond opent, zodra het buiten is afgekoeld. Ook is het verstandiger om niet naakt te slapen, maar in een katoenen shirt dat ademt en transpiratievocht opneemt zodat je je minder plakkerig voelt.

Slaapexpert Els van der Helm van Shleep voegt daar nog aan toe dat een koude douche ook niet slim is. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, een warme douche is dan een betere keuze. „Het verhoogt tijdelijk je temperatuur, waarna je lichaam sneller afkoelt. Sport daarnaast niet te intensief vlak voor het slapengaan en probeer via je armen en benen warmte te verliezen door ze niet te bedekken met een deken.”