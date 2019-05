Bonte buurman

Die wil blijkbaar met zijn snavel even de kwaliteit van dit Achterhoekse hek testen. De steenuil staat op de rode lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in Nederland, vooral omdat er heel wat sneuvelen in het verkeer. Een uitgesproken nachtdier, zoals veel andere uilensoorten, is het overigens niet. Vaak zijn ze overdag te zien terwijl ze lekker zitten te zonnen. In alle rust, tenzij er onverwacht bezoek langsvliegt...

