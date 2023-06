Dagrecept: Frisse mojito-cocktail

Over de oorsprong van de cocktail gaan meerdere verhalen. Havana in Cuba wordt vaak genoemd als de geboorteplaats van de mojito. Het was bekend dat lang geleden een voorloper van de mojito als geneesmiddel werd gebruikt. Het werd ’brandend water’ genoemd, een ruwe vorm van rum gemaakt van suikerriet, met limoen, suikerrietsap en munt.

De mojito is opgenomen in de recent verschenen Cocktailbijbel van Tess Posthumus (Carrera Culinair). Je kunt hem maken met suikersiroop of rietsuiker. Ik vind hem lekkerder met rietsuiker omdat hij dan meer textuur heeft. Doe de verse munt in een longdrinkglas, kneus de blaadjes licht.

Maak ze niet helemaal kapot, want dan krijg je een bittere in plaats van frisse smaak. Voeg de rum, suikersiroop (of rietsuiker) en het limoensap toe. Stamp de suiker een beetje aan als je die gebruikt. Vul het glas voor de helft met crushed ijs en roer door. Vul het glas nu helemaal met ijs. Top up met sodawater. Roer het nogmaals door en garneer met verse munt, limoenpartje en een rietje.

Nodig voor 1 cocktail:

- longdrink glas

- 15 blaadjes munt

- 45 witte rum

- 15 ml suikersiroop of een paar tl rietsuiker

- 20 ml limoensap

- sodawater, crushed ijs

- takje verse munt , limoenpartje en rietje