Een bad of buitenspa in de tuin is hot, maar waar let je op bij de aanschaf ervan?

Op Instagram krijgen we ze regelmatig om de oren. Influencers die, natuurlijk met een glas bubbels in de hand, triomfantelijk in de hete stoom zitten. Dat willen we ook wel in onze tuin. Wat zijn de mogelijkheden?

Om te beginnen is er een verschil tussen een hottub en een buitenspa, vaak jacuzzi genoemd. Jacuzzi is simpelweg een Amerikaans bedrijf dat deze buitenbaden maakt, waarmee het een merknaam is. Het is de laatste decennia zo ingeburgerd dat velen het als synoniem zijn gaan gebruiken.

Hout

Een hottub is van oudsher een houten ton (ook verkrijgbaar met kunststof binnenbak) gevuld met warm water, verwarmd door hout te stoken. Een jacuzzi is een meerpersoons zitbad waarin luchtbubbels omhoog worden gestuwd; dit moet op elektriciteit zijn aangesloten.

Beide buitenbaden zijn er in alle soorten, maten en prijsklassen. Vooraf goed uitzoeken wat je precies wenst.

Ook belangrijk; de verwarmingstijd. Een bubbelbad/jacuzzi maakt gebruik van stroom, wat betekent dat het water zo’n twee graden per uur opwarmt. Even rekenen: van tien naar 36 graden kost zo’n dertien uur. Even spontaan badderen is er niet bij. De hottub kan daarentegen al binnen twee à drie uur op temperatuur zijn.

Qua hottub is het formaat belangrijk. Wil je er het liefst alleen in zitten of samen met je geliefde? De kinderen erbij? Of misschien een stel vrienden? Er zijn intieme tweepersoons exemplaren, maar ook gezinstubs en zelfs megagrote tonnen voor tien personen.

Welke vorm? Een ronde tub geeft dat echte Scandinavische wellnessgevoel. Ovaal is ook mogelijk, net als bijzondere vormen. En, heel belangrijk: hoeveel ruimte mag een en ander in beslag nemen? Een hoge tub mét trapje plus verwarming en rookafvoer: je moet er maar plek voor hebben.

Kachels

Vervolgens de verwarming. Er zijn grofweg twee soorten kachels. Bij de externe kachel ontstaat een natuurlijke circulatie, zodat het water zonder pompen door de kachel wordt geleid. Bij een interne kachel komt het water helemaal rond de warmtebron. Aangeraden wordt harde houtsoorten bij het stoken te gebruiken omdat deze langzaam warmte afgeven.

Ook bij een buitenspa zijn er diverse aandachtspunten. Met hoeveel personen wil je erin? Kun je met de hottub nog een beetje smokkelen, de meeste bubbelbaden hebben voorgevormde zitplaatsen. Check ook het stroomverbruik dat per model erg kan verschillen. Goed geïsoleerde jacuzzi’s zijn iets duurder maar het kan zijn geld opleveren.

Dan de locatie. Handig om, als het kan, voor een overdekte plek te kiezen. In de zomer lijkt het misschien leuk om bij een storm midden in de tuin in bad te liggen, maar dat kan er hartje winter heel anders uitzien. Qua prijzen is het spectrum breed, zowel voor hottub als buitenspa: grofweg variërend van 2500 tot 25.000 euro.