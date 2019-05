Van het kastje door de muur...

Op reis voor de krant of bij het inrichten van tijdelijke redacties op locatie voor het WK voetbal of de Olympische Spelen moest er in het verleden flink wat geregeld (en betaald) worden om een dataverbinding met het thuisfront tot stand te brengen.

In de afgelopen jaren veranderde dat beeld (en de technologie) langzaam. Hotels en perscentra leverden een stekkertje en later (gratis) wifi. Eerst tegen flinke betaling, maar toen duidelijk werd dat de gast wifi net zo normaal vindt als water uit de kraan is het nu één van de eerste zaken waar naar gekeken wordt tijdens het boeken. En zorg er dan ook maar voor dat het van goede kwaliteit is, want anders moet je het ontgelden in de reviews en dalen de boekingen.

Hoge snelheden

Wifi thuis is een ander verhaal. Dat is een no-brainer. We willen hoge snelheden en daarnaast pluggen we talloze IoT-apparaten aan ons netwerk. Van slimme speaker tot smartphone tot lamp tot tv tot alarminstallatie. Bij mij staat de teller inmiddels van huiskamer tot zolder al op 43. Kortom, met een simpel routertje in de meterkast kom je er niet meer.

In de loop de jaren heb ik heel wat uitgeprobeerd. Wifi-repeaters, extra kabels, of verplaatsen van de router en regelmatig de router vervangen. Steeds werd het een klein beetje beter.Voor wie niet van al dat gedoe houdt, Tegenwoordig is er de powerline adapter. Inpluggen in bestaande stopcontacten en overal in huis prima internet. Onlangs bracht Devolo de Magic 2 Wifi op de markt en legt daarmee de lat hoog.

De installatie is simpel. Verbind één kastje met een ethernetkabel aan je router en plug die in een stopcontact. Het signaal staat nu op je stroomdraden in huis. Het tweede kastje heb ik ingeplugd in het stopcontact in mijn werkkamer. Met elkaar verbinden gaat bijna vanzelf.

En dan de proef op de som. De snelheid van het mesh-netwerk is ongekend en het bereik goed. Draadloos haal ik exact dezelfde snelheid (bijna 100 Mbit/s) als bedraad. Zonder dat je het merkt pakt je de sterkste adapter. En nog beter: mijn buurman is ook blij. Die werkt sinds kort een dag thuis. Dwars door de dikke betonnen muur hobbelt hij vrolijk en moeiteloos op mijn wifi mee, want zijn eigen router die beneden staat trekt het niet. Gelukkig voor hem doet de laptop van zijn werkgever niks zonder VPN...