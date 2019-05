Deze laptop is eigenlijk niet geschikt voor mensen die vooral tekstverwerken en YouTube-video’s kijken. De kracht van deze laptop zorgt er namelijk voor dat je moeiteloos video’s kunt bewerken en de meeste nieuwe games met de beste instellingen kunt spelen. Ben jij een doorgewinterde videobewerker of een fanatieke gamer? Dan kan deze laptop enorm interessant zijn voor jou. Tenminste als je er bijna 3000 euro voor over hebt.

Dat is namelijk wat deze laptop je gaat kosten. Voor 3000 euro heb je wel de nieuwste onderdelen, een mechanisch toetsenbord en een prachtig 144 Hz scherm. Daarnaast is het ontwerp van de MSI GS75 Stealth 8SF erg mooi. De meeste laptops van dit kaliber zijn dikker en zwaarder, maar deze laptop van MSI is niet dikker dan een gemiddeld boek. Daarnaast wordt het zwarte ontwerp mooi gecomplementeerd door de gouden accenten over de gehele laptop.

Maar waar betaal je dan eigenlijk die drieduizend euro voor? Dat zit hem vooral in de onderdelen die in deze laptop zitten. Om games te kunnen draaien op de hoogste instellingen heb je een goede videokaart, processor en genoeg geheugen nodig. Gelukkig zit dat bij de MSI GS75 Stealth 8SF wel snor. De laptop maakt namelijk gebruik van een Nvidia RTX 2070 Max-Q. Hiermee kun je de nieuwste games soepel afspelen. Geen frustraties meer dat het beeld hapert wanneer je op hoge instellingen wilt spelen.

Dat beeld wordt weergegeven op een prachtig 17,3-inch beeldscherm met een verversratio van 144 Hz. Dat wil zeggen dat er iedere seconde 144 beelden worden getoond, waardoor het beeld altijd enorm soepel aanvoelt. Het grote verschil zul je pas merken, nadat je weer op een 60 Hz beeldscherm gaat gamen. Dan wil je eigenlijk nooit meer zonder deze MSI GS75 Stealth 8SF.

Om de nieuwste games de kunnen draaien is er ook een sterke processor nodig. Dit is eigenlijk de motor van de laptop die er voor zorgt dat er op hetzelfde moment veel verschillende processen kunnen worden gedraaid. Tegelijkertijd Fortnite spelen en een YouTube filmpje kijken kan dus heel gemakkelijk!

Zoals eerder aangegeven is ook het ontwerp van de MSI GS75 Stealth 8SF erg mooi. Het toetsenbord draagt hier zeker aan bij, want er wordt gebruik gemaakt van RGB-verlichting. Dat betekent dat er in iedere toets verlichting zit. Dit kun je naar eigen voorkeur instellen, zodat de laptop helemaal bij jou past. Wil je juichen voor Ajax met rode en witte toetsen? Het kan allemaal!

Dit klinkt natuurlijk allemaal geweldig, maar er is ook een duidelijk minpunt aan deze laptop. Een laptop wordt over het algemeen aangeschaft om onderweg te gamen, maar daarvoor in de MSI GS75 Stealth 8SF eigenlijk niet geschikt. De prestaties zijn duidelijk minder wanneer je niet met het stroomnetwerk bent verbonden. Daarnaast gaat de laptop maar enkele uren mee en dat is weinig wanneer je de nieuwste games wil spelen. Niet alleen maar positieve punten in deze MSI GS75 Stealth 8SF review dus.

Dat zou je misschien wel verwachten voor bijna 3000 euro. Toch is de laptop dit geld zeker waard, want veel beter dan dit ga je het in een laptop niet vinden. Toch kun je voor veel minder geld een desktop PC aanschaffen met min of meer dezelfde onderdelen. De vraag is dus waar je prioriteiten liggen en ook hoeveel geld er op je bankrekening staat.

Plus en minpunten

+ Geweldige onderdelen

+ Subliem beeldscherm

+ Mooi ontwerp en toetsenbord

- Niet geschikt voor onderweg

- Batterij gaat snel leeg

Deze review is in samenwerking met xgn.nl