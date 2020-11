Recept van de dag: beef Stroganoff

Snij het vlees in plakjes van 5 cm lang en ongeveer een halve centimeter dik. Meng de paprika’s met wat zout en peper en schep hier het vlees door. Neem de helft van de boter en smelt die samen met de boter. Bak hierin, heel rustig de uien. Als die zacht zijn doe je er de champignons bij. Laat gaan tot ook die zacht zijn. Maak de rest van de boter goed heet en bak hier het vlees in, hoog, hard en snel. Vuur uit, zet even weg. Dan vuur hoog onder de andere pan. Doe daar de mosterd bij en de witte wijn, hou het vuur hoog tot de wijn weer wat is ingekookt, nu de crème fraîche er in, even laten opkomen, beetje citroensap als je dat lekker vindt, en dan op het einde roer je er het vlees door met sappen uit de andere pan. Serveer met pasta of rijst of gladde aardappel met veel peterselie.

Nodig:

• 500 gr lendebiefstuk

• 100 gr boter

• 2 uien in ringen

• 350 gr champignons in plakjes

• 1 eetl Dijon mosterd

• 75 ml witte wijn

• 125 ml crème fraîche

• 1 theel pittige paprika

• 2 theel zoete paprika

• 1 eetl olijfolie

• zout en vers gemalen zwarte peper