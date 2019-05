’Geheim is dat we alles delen’

Het is een gezellige drukte in de flatwoning van Mats, de zwangere Nathalie, hun dochter Annebel en vier katten. Ⓒ Eran Oppenheimer

In een tijd waarin zekerheden schaarser worden, is er één belangrijke vastigheid: het gezin. Een mini-maatschappij in een woelige wereld. Elke week zetten wij er een in de schijnwerpers. Hoe leven ze, wat zijn hun regels en hebben ze bijzondere gewoonten? Vandaag de familie Van Loon uit Rijswijk. „Het is een beetje druk met een kindje, eentje op komst en vier katten op 63 m2.”