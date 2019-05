Familierecept: Letlè’s jaardagsoep

„Familie is hoe je samenleeft, niet altijd precies waar je bent geboren. Mijn zus en ik woonden bij pleegouders. Dat was weleens lastig maar het dagelijks samenzijn aan tafel maakte heel veel goed. Voor mijn verjaardag mocht ik altijd kiezen wat we aten, oh, wat een mooie en belangrijke traditie. Dat was steevast kippensoep met vermicelli en de rest kon me niet schelen. Mijn pleegmoeder kookte heel precies en zeer lekker.

Mijn zusje, flink wat jonger, vond mijn naam toen nog wat moeilijk om uit te spreken. En noemde me altijd Letlè. Tja, dat lijkt toch heel erg op Felix? Toen zij eens mocht kiezen wat we zouden eten, vroeg ze om „Letlè’s jaardagsoep.” En zo is het gebleven. Iedereen die daar aan tafel heeft gezeten – en dat waren er velen – heeft wel eens Letlè’s jaardagsoep gegeten. In onze familie heet het nog altijd zo!”

Recept: Letlè’s jaardagsoep

Nodig voor een verjaardag:

· 2 l water

· 2 kippenbouten (ongeveer 800 g)

· wat zout

· 1 ui

· 1 prei

· 2 stengels bleekselderij

· 1 winterwortel

· 1 stukje foelie (heel belangrijk!)

· 2 laurierblaadjes

· 6 zwarte peperkorrels

· 1 handjevol vermicelli

· wat verse peterselie, fijngesneden

Bereiding:

Doe het water, koud, met de kippenbouten en zout in een grote pan en breng het aan de kook. Maak de groentes schoon en snijd ze in stukjes. Voeg de groentes en de specerijen toe en breng opnieuw aan de kook. Zet de pan met soep vervolgens op een laag vuurtje. Laat het zo twee uur zachtjes trekken. Nee, zachter! Haal de kippenbouten uit de soep. Zeef de soep, doe weer terug in de pan. Haal het vlees van de botten. Snij en trek het vlees in kleinere stukjes en doe het weer terug in de soep. Voeg nu de vermicelli en de peterselie toe en laat de soep nog een kwartiertje pruttelen.

