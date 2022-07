Kamperen? Dat kan gewoon in de achtertuin (van iemand anders)

’Hi, welkom!” Op blote voeten ontvangt Quirien Krepel ons op het erf van haar camping Buitenplaats De Oorsprong in het Zeeuwse Brouwershaven. In haar kielzog haar dochtertje en de hond. Wanneer we naar onze tent wandelen, waggelt het beest samen met de dreumes gezellig achter ons aan.

Een splinternieuwe glampingtent is dit weekeinde onze uitvalsbasis. „Net in gebruik genomen”, vertelt de 30-jarige Zeeuwse. „Mét pelletkachel; jullie hoeven het vannacht niet koud te hebben.”

Fris

In glampingtenten hebben we vaker geslapen, maar een exemplaar met pelletkachel zagen we niet eerder. We zijn er blij mee dit frisse aprilweekeinde in het winderige Zeeland.

Onze luxe safaritent is voorzien van een pelletkachel die ons ook in de nacht heerlijk warm houdt. Ⓒ Katina Stavrianos

Vooralsnog schijnt er een aangenaam voorjaarszonnetje en is het tijd om op pad te gaan. Onze gastvrouw somt een leuke lijst met activiteiten op. Een ervan is een bezoekje aan het historische stadje Zierikzee.

Op weg ernaartoe stuurt Quirien een appje met een link naar een speurtocht door het stadje, een leuke manier om de hotspots te ontdekken. We bewonderen er het oudste huisje van Zeeland en leren dat de bekende Dikke Toren eigenlijk Sint-Lievensmonstertoren heet. Op het Havenplein in het centrum smullen we van de verse aardbeiencoupes van Brasserie Concordia die al sinds 1600 (!) bestaat.

Oesters

Vanavond oesters eten, bedenken we. Waar moeten we die halen? Onze gastvrouw weet het wel. „Zelf rapen!” appt ze. „Op de strandjes en langs de dijken van de Oosterschelde. De R is in de maand, dus dan zijn ze goed te eten. Vanaf Zierikzee zijn er verschillende strandjes waar je met de trap de dijk over kunt klimmen.”

Hoe leuk het idee ook is, zelf rapen gaat niet lukken; we hebben geen laarzen bij ons en voor blote voeten is het echt te koud. Dan maar ergens kopen. Opnieuw weet Quirien waar we moeten zijn: „Viskwekerij Neeltje Jans bij de stormvloedkering.”

Hangmat, schommel, trampoline; gasten komen niets te kort. Ⓒ Katina Stavrianos

Precies die persoonlijke interactie hadden Alexander en Robine voor ogen toen zij Campspace bedachten, een platform waarbij particulieren met een kampeerplek worden gekoppeld aan kampeerders die op zoek zijn naar een bijzondere en persoonlijke kampeerervaring.

Terwijl ze een roadtrip met hun camper maakten, raakte het stel gefrustreerd van de onpersoonlijke sfeer op grootschalige campings en camperplaatsen die eruitzagen als parkeerplaatsen. Spontaan belden de twee ergens aan met de vraag of ze hun camper op het land mochten zetten.

Daar werden ze met open armen ontvangen en bovendien verwezen naar het plekje met de mooiste zonsopkomst. Toen ze de volgende ochtend ook nog eens ontbijt op bed kregen én tips over wat ze in de omgeving konden gaan doen, was het zaadje voor het platform geplant.

Inmiddels bestaat Campspace vijf jaar en zijn er duizenden mensen in heel Europa aangesloten. Boeken gaat zoals bij Airbnb. Je zoekt op de site een ’achtertuin’ die je aanspreekt, boekt een datum en de eigenaar neemt contact met je op.

Geliefd

Iedereen op het platform heeft zijn eigen reden om mee te doen. Zo wilde Quirien na haar studie in de stad graag terug naar haar geliefde Zeeland, vertelt ze. Toen de boerderij in de buurt van haar ouders te koop kwam, sloeg ze haar slag.

Sinds vorig jaar runt zij de minicamping in haar achtertuin. Nou ja, mini... Op het flinke terrein kunnen toch zomaar dertig mensen staan. Maar zo vol wil ze het helemaal niet hebben: „Iedereen moet lekker de ruimte krijgen.”

Ook Jan Bergsma vindt dat belangrijk. Maximaal twee plekjes heeft de Fries te vergeven in zijn tuin die aan zijn twee boerenbedrijven grenst. Dicht bij Bolsward slapen kampeerders er met uitzicht op koeien en paarden die grazen op uitgestrekte weilanden.

In de Friese achtertuin van Jan Bergsma vinden kampeerders alle rust. Ⓒ foto Campspace

Wat kampeerders bij hem vinden? „Rust. Vooral mensen uit de stad verwonderen zich over de stilte en de donkere nachten.”

Zelf geniet Bergsma er ook volop van: „Ontzettend leuk om met zoveel verschillende mensen in contact te komen. Zo kwam hier eens een Iraans meisje aanfietsen. Ze werkte bij ASML en was al fietsend Nederland aan het ontdekken. Of laatst nog logeerde hier een Braziliaanse circusartieste in de tuin.”

Bergsma staat altijd klaar voor zijn gasten. Met tips, een gezellig praatje, soms een pannetje soep. Mensen kunnen er een vuurtje stoken, mogen fietsen lenen. Of zelfs zijn auto als het zo uitkomt, zoals laatst twee jongens. „Ik vind het fijn om het mensen naar de zin te maken. Dat betekent vooral aanvoelen wat ze willen”, lacht hij. „Ik heb hier ook weleens een verliefd stelletje gehad dat alleen oog voor elkaar had. Die laat je natuurlijk met rust, haha.”

Dagbesteding

Rust vinden kampeerders ook op de mini-boerencamping Campeerd in het Overijsselse Okkenbroek waar Zuzan Bood een paardenopvang/rusthuis runt en een dagbesteding voor mensen met psychische of verstandelijke beperking. „Die combinatie werkt goed. Er ontstaan veel leuke contacten tussen iedereen”, vertelt Zuzan.

Back to basics bij de Stable Home van Campeerd in Overijssel. Ⓒ Campspace

Behalve kampeerplekken waar mensen hun eigen tent, camper of caravan neerzetten, staan op het terrein ook kant-en-klare tenten en een pipowagen.

Het meest bijzondere is de Stable Home die Zuzan zelf ontwierp en bouwde: een klein houten huisje zonder elektriciteit of stromend water.

„Wie hier verblijft, gaat helemaal off grid; geen elektriciteit en koken op het kampvuur. Maar er is wél een bad op pootjes waarvan je het water met een houtvuurtje moet verwarmen en waarin je vervolgens helemaal kunt wegdromen.” Precies de bijzondere kampeerervaring zoals Alexander en Robine het ooit bedachten.

Tips van de gastvrouw

In de buurt van haar camping op het Zeeuwse Schouwen-Duiveland is van alles te doen. Quirien tipt:

Pannenkoekenmolen

Bij de Graanhalm in Burgh-Haamstede eet je lekkere pannenkoeken en kun je zien hoe het gebruikte graan op de oude molen wordt gemalen.

Watersport

Suppen, surfen, kajakken: het strand van Brouwersdam biedt de meest uiteenlopende watersporten. Natuurlijk kun je er ook gewoon heerlijk zwemmen. Blijf tot de avond voor een prachtige zonsondergang.

Zeehonden kijken

Voor de kust bij de Brouwersdam ligt een enorme zandplaat waar bij eb de zeehonden liggen te rusten. Bij de spuisluis zie je de dieren in actie. In het wervelende water zijn ze altijd op zoek naar een lekker visje.