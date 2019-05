Recept van de dag: gebakken tomaten

Even een avond terug in mijn oude buurtje. Eten bij de buurman der buurmannen. Jarenlang sloten we de dag af met een glaasje uit zijn indrukwekkende verzameling geestrijk vocht van met name Schotse aard. Hij had uit Ottolenghi gekookt. Tomaten en aubergine vanwege die uitdijende herenbuiken. Wij maken iets wat erop lijkt.