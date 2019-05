Maurits wordt na ’eenvoudige’ operatie geen 2 meter 13 meer

De zestienjarige Maurits Kallen, hier met zijn drie jaar oudere zus Myrthe, stopt naar verwachting met groeien als hij bijna twee meter is. Ⓒ Marcel van Hoorn

Als de verwachting is dat een jongen of meisje extreem lang wordt, kan de groei worden afgeremd. Sinds 2013 gebeurt dit niet meer met behulp van hormonen, maar middels een operatie aan de groeischijven in de knie. Geen lichte ingreep, maar Maurits Kallen (16) had dat er wel voor over. Anders was hij misschien wel 2.13 meter geworden...