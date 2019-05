Piëch maakt binnen vijf minuten opladende elektrische auto

Piech claimt dat het in samenwerking met batterijfabrikant Desten een nieuw soort li-ion batterij heeft ontwikkeld die niet alleen veel sneller kan op- en ontladen, maar die ook nog eens bijna niet opwarmt tijdens deze processen. Iets wat het grootste struikelblok is bij de accu’s van hedendaagse elektrische auto’s.

De nieuwe technologie moet over drie jaar terug te vinden zijn in de Piëch Mark Zero. Van deze auto is op dit moment alleen nog een concept-model waarbij onduidelijk is of de claims van de maker ook waar zijn. Gelukkig zijn ze bij Piëch daar ook van op de hoogte, en komt het bedrijf nu met ’bewijs’. Ze hebben de nieuwe batterijcellen namelijk laten testen. De resultaten zijn te lezen op drie slecht ingescande a4-tjes afkomstig van verschillende test-instituten.

Als de ingescande materialen echt blijken, dan hebben Piëch en Desten goud in handen. Het zou namelijk een van de grootste irritatiepunten van elektrische auto’s wegnemen: lange laadtijden. Maar dit roept ook gelijk vragen op, want als de technologie echt zo brekend is, waarom brengen de bedrijven het niet nu al op de markt?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Lees verder op Autovisie.nl