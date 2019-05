Eeuwenoud boek terug in ’geboortestad’ Maastricht

De Minervalia, de oudste in Maastricht gedrukte komedie, is weer te zien in de stad van Sint Servaas. Dankzij een crowdfundingactie is er 12.500 euro opgehaald om het zeldzame werk terug te kopen van een antiquariaat in Houten, bij Utrecht.

Van de Minervalia van Jean Guyot zijn wereldwijd nog maar vijf exemplaren beschikbaar. Drukker Jacob Baethen heeft in 1554 vervaardigd. Het heeft een zeer bijzondere typografie.

De bibliotheek van de Universiteit Maastricht (UM) wil de Minervalia graag laten rondreizen en tentoonstellen als cultureel erfgoed in de regio. Ook zal het werk ter beschikking worden gesteld aan onderwijs en onderzoek. Er worden gesprekken gevoerd over een mogelijke vertaling van de komedie uit het Latijn in het Nederlands. Ook wordt er gedacht aan een theatervoorstelling van het werk. De Minervalia is straks het oudste stuk in de Bijzondere Collecties van de UM.

Op 14 mei wordt de Minervalia feestelijk verwelkomd in de Maastrichtse boekhandel Dominicanen. Daar is het werk tot en met 21 juli te bewonderen.