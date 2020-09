Kookboek getest: in een kwartier op tafel

De foto zien en denken: dat wil ik kunnen maken! Vervolgens het recept lezen en niet kunnen geloven dat het echt mogelijk is: door wat Griekse yoghurt en bloem samen te gooien, zulke mooie broodjes maken. Maar het flatbreadrecept van Manon Van Aerschot werkt perfect.

Deeg maken, uitrollen, grillen. Het duurt amper een kwartiertje. De buitenkant is lekker krokant, de binnenkant zacht en warm. We aten de flatbreads met falafel, rauwe groenten en een looksausje. We hebben er een nieuwe favoriet bij.

Het staycation-kookboek Alle dagen vakantie bevat veel meer aantrekkelijke recepten. Zo ben ik benieuwd naar de Italiaanse visstoverij en de vitello tonatoburgers.

Wel zijn er wat slordigheidjes. Zoals: ’Dit is het meest eenvoudigste broodrecept ooit.’

Ik ergerde me ook aan de tien pagina’s vooraan in het boek waarin de sponsors – van kleding tot kookpannen en de groenteveiling – in de kijker worden gezet. Je betaalt voor een boek, niet voor reclame, toch? En als het echt moet, zijn er discretere manieren. Zonde, want dit is een kookboek dat er met originele recepten en frisse fotografie uitspringt.

Recept: Flatbread

Ingrediënten: 200 g Griekse yoghurt, 300 g zelfrijzende bloem en beetje extra, een snufje zout, 1 el oregano, 1 el Provençaalse of Italiaanse kruiden, 4 el olijfolie

Bereiding: meng de Griekse yoghurt met de zelfrijzende bloem, het zout, de oregano en de Provençaalse kruiden in de keukenmachine tot je een mooie deegbol krijgt. Verdeel de deegbol in vier grote of acht kleine stukken. Rol ze uit met een deegrol op een met bloem bestoven werkblad. Verhit de grillpan met wat olijfolie en bak de broodjes langs beide kanten goudbruin.