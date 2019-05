Ⓒ Hollandse Hoogte / BSIP

In Spreekuur beantwoorden specialisten, onder wie een tandarts, fysiotherapeut, huisarts en cardioloog elke week een medische vraag van een lezer. Deze week: Bij mij is een te hoog cholesterol en bloeddruk geconstateerd bij de huisarts. Hierbij werd gezegd dat mijn risico op een hartinfarct hierdoor hoog is. Kan ik er zelf iets aan doen om dit risico te verlagen?