Kaarten maken geschiedenis

Van het oudst bekende Nederlandse kaartje uit 1307 over de bouw van een kerk in de Aardenburgse moer tot een van de eerste fietskaarten uit 1896 en een kaart van de stormvloed in 1953.

De kaarten laten zien wat er in de loop der eeuwen is veranderd, maar tegelijk wat ongewijzigd is gebleven.

Uiteraard komen politieke omwentelingen en bestuurlijke ontwikkelingen aan bod, maar ook bijzondere gebouwen en steden, de voormalige overzeese gebiedsdelen of het eeuwige gevecht van de Nederlanders met water.

Beroemde kaartenmakers als Ortelius, Mercator en Blaeu komen ook aan bod, evenals P.R. Bos, de geestelijke vader van de befaamde Bosatlas.