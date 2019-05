Recept: kabeljauw op muziek

Nodig voor twee personen

•300 gram kabeljauwfilet

•1/2 bloemkool

•1/2 courgette

•1/2 rode peper in ringen, zonder zaadjes

•1 glas witte wijn

•1/4 bouillonblokje, verkruimeld

•1/2 citroen

Bereiden

De halve boerenkool in kleine stukjes snijden. De roosjes ook nog even door zodat je plat vlak krijgt. De courgette in fijne blokjes, brunoise heet dat in het vak, en wat zonnebloemolie in de pan.

Leg de roosjes erin, strooi de courgette erover, strooi de rode peper erover, zet het vuur hoog, flink hoog. Het duurt niet lang of je ruikt dat de bloemkool bruin begint te worden. Giet er nu een glas witte wijn bij. De stoom slaat je om de oren. Leg de gezouten en gepeperde stukken kabeljauw op de groentes. Is de wijn al weg, dan nog een beetje water, een paar kruimels van een groentebouillonblokje, wat groene tabasco, vuur laag draaien, deksel op de pan, op een vlamverdeler, piano, piano, rustig aan dus, garen tot de vis een beetje inzakt en je de lamellen kunt zien.

Klaar, beetje citroen nog, eventueel. Stuk geroosterd zuurdesembrood en wat groene olijfolie. Laat de muziek aanstaan en denk je eigen wereld.